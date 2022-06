Tunisie – Météo : Températures élevées et possibilité de pluies éparses sur l’extrême nord

Les Températures seront élevées mercredi 01 juin 2022 et les maximales seront comprises entre 32 et 36 °C dans les régions côtières, entre 37 et 42 °C dans le reste des régions avec un vent de sirocco. Elles atteindront 44 ° C dans le sud-ouest.

Des pluies éparses et orageuses sont attendues sur l’extrême nord et intéresseront les régions ouest l’après-midi. Ces pluies seront localement intenses avec chute de grêle par endroits.

Un vent fort est attendu sur le sud avec des phénomènes de sable. La mer sera peu agitée à agitée dans le golfe de Gabès.