App mobile “Into Djerba” pour promouvoir l’île par l’Association Djerba Insolite

L’association Djerba Insolite lancera bientôt l’application mobile “Into Djerba”, visant à promouvoir l’île. Le lancement officiel se fera le 11 juin à travers une journée intitulée “Entou Fi Djerba (vous êtes à Djerba)” ayant pour but de promouvoir l’île de Djerba en utilisant l’application Into Djerba pour présenter les différents monuments et sites archéologiques d’une manière originale à l’aide de la technologie immersive.

L’application Into Djerba permet aux visiteurs de Djerba et même les locaux de visiter Djerba autrement et d’une manière insolite à travers les six rubriques disponibles ( à voir, à faire, Réservation vélo, Circuits, Réalité augmentée et boutique artisanale en ligne). Cette application met à la disposition des utilisateurs la possibilité de voir les monuments en 3D et d’écouter l’histoire de chaque site à travers une voix off.

Ce projet vise à sensibiliser la population locale et les visiteurs de l’île au patrimoine matériel et immatériel de Djerba, ainsi qu’à sa préservation à travers l’élaboration des guides, des cartes touristiques et la mise en place des panneaux signalétiques devant plus de 15 monuments, explique l’association dans son communiqué.

Et dans une deuxième phase les numériser et les présenter sous la forme d’une application mobile développée grâce au financement de la Région Normandie et Tunis International Center for Digital Cultural Economy ( TICDCE), lit-on encore.

L’Association Djerba Insolite a été fondée en juillet 2014 par des jeunes diplômés de Djerba. Elle travaille pour la promotion du patrimoine de l’île et sa préservation par le tourisme alternatif : tourisme culturel, écotourisme, développement de la mobilité

douce, tourisme durable et équitable.

Tekiano avec l’Association Djerba Insolite