Match Tunisie vs Guinée Equatoriale: où regarder le match éliminatoire de la CAN 2023

La sélection tunisienne affronte la Guinée Equatoriale jeudi 02 juin 2022 dans le cadre des matchs éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, CAN 2023. Le Match Tunisie vs Guinée Equatoriale sera joué à 20H au stade Hamadi Agerbi de Radès.

L’entraineur Jalel Kadri a précisé qu’il a préféré ne pas convoquer les joueurs en phase de négociations ou de transfert pour ce match ou ceux ayant des problèmes avec leurs clubs ce qui pourra les déstabiliser et perturber leur concentration.

Le match Tunisie vs Guinée Equatoriale sera transmis en direct live sur les chaines beinsports ar 3 et beinsports fr 2. Le streaming du match Tunisie vs Guinée Equatoriale est visible sur le site beinconnect.

Tekiano