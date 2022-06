Film “Jurassic World, le monde d’après” au cinéma à partir du 4 juin (B.A. & Synopsis)

Le film “Jurassic World, le monde d’après” de Colin Trevorrow sera projeté dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du samedi 04 juin 2022. Le long-métrage de fiction qui nous plonge dans le monde des dinosaures avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum d’une durée de 2h27 est la suite du film Jurassic World sorti en 2018.

Il s’agit du sixième volet de la série cinématographique Jurassic Park et la suite du long-métrage Jurassic World: Fallen Kingdom de Juan Antonio Bayona (2018) et du court métrage Battle at Big Rock de Colin Trevorrow, (2019).

Bande Annonce “Jurassic World, le monde d’après”

Synopsis “Jurassic World, le monde d’après”!

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

Le nouveau volet de Jurassic World sera projeté en Tunisie à partir du samedi 4 juin 2022 en avant-première dans la salle de cinéma Amilcar El Manar et les salles de cinéma de Pathé Tunis city, Pathé Azur City et Pathé Sousse.

