Tunisie – météo : Temps très chaud, l’INM recommande la vigilance!

Le Temps sera très chaud en Tunisie vendredi 03 juin 2022. Les températures sont situées entre 34 et 39 degrés sur les régions côtières-est et entre 39 et 44 degrés sur le reste des régions avec des vents de sirocco.

L’INM recommande la vigilance. Vent faible à modéré d’une vitesse de 40km/h près des côtes. Mer moutonneuse à agitée au nord et au Golfe de Gabès. Cellules orageuses prévues l’après-midi sur les hauteurs accompagnées d’averses isolées. Temps généralement nuageux sur le reste des régions.