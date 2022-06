Do, une offre “doublement exclusive” avec beaucoup de nouveautés

Ooredoo ne cesse de surprendre ses abonnés et annonce cette fois des nouveautés quant à son offre digitale Do. Il s’agit d’une refonte qui consiste à révolutionner l’offre Do actuelle, en mettant en place une expérience client plus optimale et fluide, de nouvelles fonctionnalités exclusives et un nouveau simulateur en y introduisant également du contenu VAS.

Avec un souci perpétuel de satisfaire sa clientèle, Ooredoo propose des offres sur mesure conformes à leur attente qui ne cesse d’augmenter. Cette offre présente des services personnalisés avec les meilleurs prix sur le marché. Entre gaming, musique et vidéos à la demande (VOD), les abonnés bénéficieront d’un contenu riche à exploiter.

« Devant le succès de l’offre DO et l’adhésion massive des jeunes clients, nous avons décidé de développer encore plus cette offre pour mieux répondre à leurs besoins et exigences et afin de leur permettre de vivre la meilleure expérience utilisateur. L’offre DO se voit révolutionnaire avec une facilité d’utilisation et se démarque par sa générosité en termes de forfaits et de nouveautés », a déclaré monsieur Mansoor Rashed El Khater, CEO Ooredoo Tunisie.

La roue DO 2.0

L’offre DO revient avec beaucoup de nouveautés et de surprises afin d’inciter les abonnés à souscrire à la nouvelle version do 2.0.

A cet effet, un nouveau jeu roue de la fortune sera lancé en exclusivité pour les nouveaux abonnés Do. Ce jeu de la roue est accessible tous les jours de la semaine pendant un mois et réserve de magnifiques cadeaux aux heureux élus.

Un design innovant

Soucieux de l’importance d’une user experience la plus optimale notamment pour le cœur de cible soit les jeunes hyper connectés, Ooredoo a intégré dès la page d’accueil de l’application de nouvelles fonctionnalités telles que widget météo, Cinema room et gaming room pour faciliter la navigation.

L’affichage du solde des abonnés Do sera plus attractif et simple avec un effet 3 D slider. Une optimisation de la navigation mobile afin d’éviter du scroll inutile a été aussi bien pensée sur cette refonte.

Ce nouveau design moderne et évolué permettra aux utilisateurs de bénéficier de tous les services et de toutes les fonctionnalités en un seul écran.

La personnalisation de l’offre, soyez votre propre opérateur

Grâce à une approche de ‘ Build your own plan’ ou créez votre propre offre : le simulateur complètement revu tant au niveau design que structurel permettra aux abonnés Do de pouvoir adapter leur achat selon leur budget et besoin : de quoi ravir la génération jeune qui veut affirmer sa liberté d’être les décideurs quand il s’agit d’achat.

Hormis la flexibilité et les tarifs data des plus attractifs du simulateur, l’introduction du contenu a aussi fait part des principales nouveautés de l’offre Do : ainsi l’abonné pourra en même temps ajouter le contenu préféré qu’il s’agisse de contenu VOD, gaming, sport ou autre.

Ooredoo au service des citoyens

Ooredoo affirme encore une fois son engagement envers la société tunisienne et met à la disposition des abonnés DO un espace dédié pour s’enregistrer pour des actions de donation de sang. Cette initiative est la première sur une application mobile en Tunisie. Ainsi, Ooredoo participe à travers la technologie à sensibiliser les utilisateurs, de les inciter à faire des dons de sang et peut être sauver des vies.

Des avantages et des remises exclusives Do chez une panoplie de partenaires

Ooredoo s’associe à Figamy, comme nouveau partenaire pour offrir une aventure époustouflante à ses abonnés. Figamy offrira Deux gratuités par jour au lieu d’une gratuité pour les abonnés de Do sur une liste diversifiée d’enseignes (Mamma time…).

L’offre DO permet aussi d’obtenir des accès privilégiés à d’autres partenaires tels que Club privilèges et l’accès à tout son catalogue d’enseignes tout secteur d’activité confondu, teskerti et bien d’autres plateformes de commerce en ligne, utiles pour faciliter la vie quotidienne avec des remises exclusives aux abonnés de Do.

À travers cette approche de partenariat, Ooredoo appuie les startups tunisiennes et facilite la vie de ses abonnés, deux objectifs au cœur de l’approche de l’opérateur.

DO disponible aussi en les boutiques

L’offre Do est désormais disponible dans les boutiques Ooredoo. L’abonné peut migrer aussi gratuitement via l’application My Ooredoo ou alors acheter une puce Do en ligne sur la boutique en ligne Ooredoo.

Alors qu’attendez-vous ? Rejoignez l’aventure Do !