Journée Mondiale de l’Environnement 2022: Célébrations en Tunisie #OnlyOneEarth

La Tunisie célèbre la journée nationale et mondiale de l’environnement #WED2022 dimanche 5 juin 2022, placée cette année sous le thème ‘Une seule terre’ #OnlyOneEarth. Ce thème invite à réfléchir aux possibilités de passer à un mode de vie plus écologique par le biais de politiques et de choix individuels.

« One earth » était la devise de la conférence de Stockholm de 1972. 50 ans plus tard, cette devise est plus pertinente que jamais : cette planète est notre seule maison et l’humanité doit préserver ses ressources limitées.

« Une seule terre » appelle, également, à des changements transformateurs dans les politiques et les choix pour permettre un mode de vie plus propre, plus vert et durable en harmonie avec la nature.

#OnlyOneEarth préconise un changement environnemental transformateur à l’échelle mondiale. On met en lumière l’action climatique, l’action de la nature et l’action de la pollution tout en encourageant tout le monde, partout, à vivre de manière durable, souligne WWF Tunisie dans la légende de cette vidéo partagée sur sa page FB:

Les célébrations de la journée nationale et mondiale de l’environnement à la capitale vont se dérouler à l’Arboretum de Tunis. Des performances artistiques seront assurées dans le cadre de cet évènement dimanche 05 juin.

Plusieurs activités seront, également, tenues lors de cette journée, notamment:

– la réouverture de l’arboretum de Tunis après 10 ans de fermeture

– activité-vélo,

– inauguration du pont reliant l’arboretum à la Cité des sciences de Tunis

– signature de conventions de partenariat

– distribution de prix.

Les festivités du 5 juin vont permettre d’engager et d’impliquer davantage les Tunisiennes et les Tunisiens, en les incitant à adopter un comportement écoresponsable vis-à-vis de l’environnement, et ce, en vue de préserver le droit des futures et actuelles générations à un environnement sain, propre et durable. Quant aux jeunes et moins jeunes, l’objectif de cette journée est de les sensibiliser à la question environnementale.

A noter que plusieurs actions environnementales sont menées sur tout le territoire tunisien à l’occasion.

Tekiano