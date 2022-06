Tunisie – Météo: Temps très chaud, températures entre 34 et 45 degrés, appel à la vigilance

Le temps persiste très chaud en Tunisie samedi 04 juin 2022.Les températures varient entre 34 et 39 sur les régions côtières-est et entre 39 et 45 degrés ailleurs. Ciel généralement peu nuageux à partiellement nuageux parfois sur le nord et le centre avec apparition de cellules orageuses à l’extrême nord-ouest l’après-midi.

Vent de secteur sud faible à modéré dans la plupart des régions devenant de plus en plus fort relativement près des côtes est. Mer peu agitée à localement agitée.