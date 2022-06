Match Tunisie vs Bostwana: Où regarder le match éliminatoire de la CAN 2023

La sélection tunisienne affronte la sélection du Botswana dimanche 05 juin 2022 en éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, Can 2023. Le match Tunisie vs Bostwana se joue à partir de 14h00 au stade Francistown Sports à Francis Town.

Lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023, les aigles de Carthage ont enregistré une large victoire à Radès face à la Guinée Equatoriale (4-0). La Tunisie est en tête du classement du groupe J avec trois points ex aequo avec la Libye. Le Botswana et la Guinée Equatoriale fermes la marche avec zéro point.

L’effectif à la disposition du sélectionneur Jalel Kadri sera, pour l’occasion, toujours privé des services de certains cadres à l’instar d’Elyes Sekhiri, Wahbi Khazri, Dylan Bronn, Seifeddine Khaoui et Hamza Rafiaa en plus du capitaine Youssef Msakni que le staff technique a préféré laisser à Tunis en compagnie d’un préparateur physique..

Le match Tunisie vs Bostwana sera transmis en direct live sur les chaines beinsports ar 3 et beinsports fr 2. Le streaming du match Tunisie vs Bostwana est visible sur le site beinconnect.

Tekiano