FIFAK 2022: 35ème édition du 13 au 20 août à Kélibia

La Fédération Tunisienne des Cinéastes Amateurs (FTCA) informe que la 35ème édition du Festival International du Film Amateur de Kélibia (FIFAK) se déroule cette année du 13 au 20 août 2022 à Kélibia. Le FTCA précise que le dernier délai pour la participation internationale des films est fixé au 20 juillet 2022 et pour la participation nationale (film, scénario et photo), elle est fixé au 24 juillet 2022.

Le programme de l’édition 2022 du FIFAK prévoit en plus des compétitions, des séances spéciales dédiées à un cinéma ou à un pays, avec des films pour les enfants (courts et longs-métrages), des ateliers pour les participants, dirigés par des spécialistes tunisiens et étrangers, des ateliers pour les enfants de Kélibia (masques, marionnettes, bandes dessinées), des colloques animés par des spécialistes et universitaires, des discussions des films en compétition ainsi qu’une compétition nationale de scénarios et de photos.

Les prix décernés dans le cadre de la compétition internationale sont au nombre de 6 : Grand Prix (Faucon d’Or), le Prix Spécial du Jury, les prix du Meilleur film fiction, du Meilleur film documentaire et du Meilleur film animation/expérimental et les Mentions spéciales.

Dans la Compétition nationale, cinq prix seront décernés: le Grand Prix (2000 DT), le Prix Spécial du Jury (1500 DT), le prix du Meilleur film amateur/indépendant (1200 DT), le prix du Meilleur film école (1200 DT) et les Mentions spéciales.

En ce qui concerne la Compétition scénario, trois scénarios seront primés (500 DT) et des mentions spéciales seront décernées.

Un prix de la Meilleure photo (300 DT) sera remis dans le cadre de la Compétition photo et un prix de la Meilleure expo (dédié aux clubs de la FTCA, 500 DT) sera également décerné.

Le FIFAK est une manifestation cinématographique organisée par la Fédération Tunisienne des Cinéastes Amateurs et soutenue par le ministère des Affaires culturelles, en collaboration avec le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) et la municipalité de la ville de Kélibia.

La ville de Kélibia très plébiscitée durant la saison estivale en Tunisie, accueillera en plus environ 1500 cinéphiles, 500 cinéastes amateurs et étudiants en cinéma pour présenter/montrer leurs dernières créations (courts-métrages) et échanger les expériences avec leurs homologues étrangers et les professionnels en la matière, lit-on sur le site cinematunisien.com.

La cérémonie d’ouverture du FIFAK 2022 aura lieu comme à l’accoutumée au théâtre en plein air Zin Essafi de Kélibia le 13 août 2022 à partir de 21H30.

Pour plus d’informations sur le festival FIFAK, consultez le site https://ftcafifak.com

