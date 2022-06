La ministre du bonheur, Ons Jabeur, concrétise son rêve et devient 4ème mondiale !

C’est son objectif de 2022 et elle l’a concrétisé, la championne de tennis tunisienne Ons Jabeur a intégré le top 5 des meilleures tenniswomen au monde et se hisse désormais à la 4e place du classement mondial WTA qui a été officiellement publié ce lundi 06 juin, son meilleur ranking depuis ses débuts sur le circuit WTA alors qu’elle était classée 31ème en 2020.

Quelle magnifique ascension pour la Tunisienne qui a totalisé 4150 points après son élimination au premier tour du tournoi de Roland Garros 2022, alors qu’elle était parmi les favorites pour remporter ce tournoi de Grand Chelem.

Le classement WTA de juin 2022, indique que la première place mondiale est conservée par la polonaise Polonaise Iga Swiatek, (8631 points) suivie de l’Estonienne Anett Kontaveit (2ème avec 4326 points) puis l’Espagnole Paula Badosa (3ème avec 4245 points).

C’est fait! Ons Jabeur est 4e ! pic.twitter.com/BmmaeHfhrG — Ahmed Adala – Scoulino (@AdalaAhmed1) June 6, 2022



La ministère du bonheur comme on l’a surnomme fièrement en Tunisie, fédère même les supporters de football qui suivent désormais en masse ses matchs dans les cafés populaires de Tunisie. La frénésie qu’elle provoque est la même que celle qu’on constate lors des matchs du derby tunisien ou ceux de l’équipe nationale de football.

Sous l’influence de Ons Jabeur, sa bonne humeur et la bonne réputation qu’elle a à l’échelle internationale, une jeune génération de joueurs de Tennis est en train de prendre forme. La Fédération tunisienne de tennis (FTT) confirme que le nombre de pratiquants de tennis en Tunisie a triplé ces dernières années. Aujourd’hui, on compte près de 30 000 licenciés et une cinquantaine de clubs de Tennis en Tunisie alors que 5 ans auparavant, il n’existait que 30 clubs.

Sa popularité fait qu’elle est classée dans le Top 3 des sportives les plus citées dans les médias français selon le baromoètre du magazine Women Sports.

#BAROMÈTRE 📊 Cette fois-ci encore, la N.1 mondiale de tennis Iga Swiatek 🎾 domine le podium des sportives les plus citées par la presse web. Elle devance Ons Jabeur et la Française 🇫🇷 Océane Dodin. Pointage & classement complet à lire ici ➡️ https://t.co/IBucj8wl5Y #WomenSports pic.twitter.com/BanEnUdIpS — Women Sports (@WomenSports_fr) June 6, 2022

Le magazine indique que Ons Jabeur est la deuxième plus populaire devancée par la N.1 mondiale de tennis Iga Swiatek puis en troisième position la Française Océane Dodin. Belle consécration pour la ministre du bonheur tunisienne qui vise désormais le top 3 et pourquoi pas la première place mondiale! Les prochains rendez-vous sont fixés à Berlin et Wembeldon, On y croit!

