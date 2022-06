Tunisie – météo : Températures au-dessus des moyennes saisonnières

Les Températures dépassant les moyennes saisonnières lundi 06 juin 2022 et les maximales seront comprises entre 29 et 35 °C dans les régions côtières et entre 37 et 42 °C dans le reste des régions et atteindront localement 44 °C avec un vent de sirocco.

Cellules orageuses attendues lundi après-midi, sur les hauteurs, avec possibilité de pluies éparses. Des nuages passagers sur le reste des régions.

Vent faible à modéré et mer forte dans le nord et peu agitée au niveau du reste des côtes.