La Cité des Sciences à Tunis organise la première session de sa fête de fin d’année (Programme)

La Cité des Sciences à Tunis organise, en collaboration avec l’Office des Œuvres Universitaires pour le Nord , la Société Astronomique de Tunisie (SAT), et le Conservatoire d’Andaluçia Art (CAA), la première session de sa fête de fin d’année scolaire et universitaire, vendredi 24 juin 2022 de 15h30 à minuit.

Les événements à ne pas rater sur le plan scientifique sont une conférence scientifique intitulée « Les constellations de l’été » en plus de plusieurs Ateliers scientifiques sur le tourisme stellaire, les instruments d’Observations Astronomiques et l’utilisation du Logiciel de Stellarium.

Des animations culturelles sont programmées présentées par la chorale de chants amazighs en plus de présentation artistique intégrée : Poésie, chorégraphie, Chant et théâtre et une exposition d’oeuvres artistiques assurée par des étudiants.

Les étudiants exceptionnels des établissements référés à l’ONOU pour le Nord seront honorés pour la distinction de leurs activités culturelles et sportives.

Programme détaillé de la fête de fin d’année 2022 à la cité des Sciences Tunis

Pour la première fois à la Cité des Sciences à Tunis présente un spectacle musical intitulé “Les Stars Andaluçia Art”, qui varie entre les perles de la musique arabe et le Chant Andalous Tunisien et Maghrébin au cœur des performances collectives et individuelles. Il est proposé sous la direction de l’artiste exceptionnelle Aida Nyati, Docteur en musicologie, Maître Assistante à l’Université Tunisienne et chanteuse de renommée internationale ..

Les visiteurs de la cité des Science de Tunis seront ravis d’assister à cet événement qui allie sciences et Culture dans une ambiance décontractée et conviviale. L’entrée est gratuite.

