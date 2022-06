Tunisie – concours 6ème : 57367 candidats passeront le Concours d’accès aux collèges pilotes (calendrier)

Quelque 57367 candidats passeront les épreuves du concours d’accès aux collèges pilotes, concours 6ème 2022, a annoncé Fathi Slaouti, ministre de l’éducation lors d’une conférence de presse tenue lundi portant sur les préparatifs pour les examens nationaux 2022.

Une augmentation de 6% de l’ensemble des candidats est enregistrée lors du concours 6ème 2022 en comparaison à la session 2021, a ajouté le ministre. Plus de la moitié des candidats sont des filles, a-t-il noté.

Les épreuves du concours d’accès aux collèges pilotes sont prévues les 23,24 et 25 juin 2022 et la proclamation des résultats est décidée le 08 juillet prochain. Il s’agit aussi de 297 centres d’examen qui ont été aménagés, à cette occasion, 27 centres pour le dépôt des sujets, 04 centres pour la collecte et la distribution, en plus de 07 centres de correction, a précisé le ministre.

Calendrier des épreuves écrites du concours 6ème 2022 ou concours d’accès aux collèges pilotes du 23 au 25 juin 2022:

Evoquant les mesures exceptionnelles prises pour assurer un bon déroulement des examens Slaouti a évoqué la méthode d’amplification d’écriture au profit de 7 élèves en plus de l’ajout de 1/3 de la durée de l’épreuve pour chaque séance d’examen au profit de 40 candidats.

L’interdiction des appareils électroniques dans les centres d’examens dont le téléphone portable, tablette, ordinateur, montre électronique et stylo numérique figurent parmi les mesures adoptées pour lutter contre toute forme de fraude lors des examens nationaux tunisiens, a notamment affirmé le ministre.

Tekiano avec TAP