WWDC22 : Nouveautés du Keynote d’Apple; iOS 16, Apple M2, watchOS 9, iPadOS 16…

Le keynote d’Apple WWDC22; la Worldwide Developers Conference 2022 ou la conférence mondiale des développeurs d’Apple s’est déroulé en streaming sur le site d’Apple et sa chaine Youtube dans la soirée du lundi 06 juin.

Le keynote est une occasion pour présenter les dernières innovations d’Apple en ce qui concerne ces produits phares mais aussi ces nouveaux produits. Durant presque deux heures, ont été présentés dans le keynote du printemps d’Apple les derniers produits, plateformes, technologies et gadgets tech à savoir iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura, watchOS 9 et MacBook Air et Por mais pas encore d’annonce concernant le casque VR très attendu.

Concernant le Smarthpne iOS 16, l’accent a été mis sur la capacité de personnalisation de l’écran du verrouillage de l’iphone avec des photos, des widgets personnalisés et des options pour les notifications. Aussi, la possibilité de mettre au point une photothèque partagée avec les proches pour rassembler les photos et les vidéos des souvenirs communs. De nouvelles fonctionnalités de Messages et de Mail ont été ajoutées pour simplifier encore plus le quotidien.

Le Mac Book Air se présente avec u nouveau design incroyablement fin et puce M2 nouvelle génération. Superbe écran Liquid Retina, caméra FaceTime HD 1080p, système audio à quatre haut-parleurs et jusqu’à 18 heures d’autonomie.

Le MacBook Pro 13 pouces se présente plus performant que jamais grâce à la puce M2. Avec un superbe écran Retina, une caméra FaceTime HD, des micros de qualité studio et jusqu’à 20 heures d’autonomie.

iPadOS 16: Apple veut faire de ses iPad une alternative aux PC! C’est connu depuis des années. L’iPadOS 16 reprend le gros d’iOS avec un changement pour le multitâche qui pourrait parvenir à afficher trois fenêtres simultanément. Le nouveau espace de travail idéal permet de naviguer facilement entre les apps grâce à Stage Manager. En connectant un écran externe, il sera possible de glisser les fichiers d’un appareil à l’autre en toute simplicité.

Le macOS Ventura , dont la version béta est disponible pour les développeurs offre la possibilité de passer d’une tâche à l’autre sans perdre de sa concentration grâce à Stage Manager. L’appel FaceTime est transférable facilement entre les appareils. L’iPhone pourra se transformer en webcam pour le Mac avec Continuité sur l’appareil photo.

watchOS 9 : En ce qui concerne la Smartwatch d’Apple, l’accent est mis sur l’optimisation du cadran pour plus de personnalisation, l’amélioration de l’autonomie et les fonctionnalité en rapport avec l’activité sportive. De nouvelles fonctionnalités de l’app Exercice ont été ajoutées mais aussi celles concernant la prise de médicaments dans la nouvelle app Traitements en plus des informations sur le sommeil.

Vous pouvez revoir la vidéo en streaming du keynote Apple Juin 2022 ici :

S.B.