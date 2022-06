CCD4TUNISIA: Programme d’incubation spécial solutions digitales dédiées au secteur public

Le premier programme d’incubation spécial solutions digitales dédiées au secteur public ; « CCD4TUNISIA » (Citizen Centric Digitalization for Tunisia) est lancé conjointement par la GIZ Tunisie et le Social Innovators Network avec le support du Digital Transformation Center et Future Islands.

CDD4TUNISIA est un cycle dédié à la transformation numérique des services publics centrés sur le citoyen tout en incitant les différentes parties prenantes y compris l’utilisateur final à collaborer et créer une synergie. Ce programme permettra de mettre en place tous les inputs des parties prenantes de la numérisation au sein des secteurs publics et de les catalyser dans le but de favoriser la création de nouvelles innovations.

L’appel à candidature pour la première cohorte a été ouvert le 31 Mai et les candidatures seront acceptées jusqu’au 15 Juin.

Vous pouvez jeter un coup d’œil sur le notice de l’appel par ici et passez par la suite à remplir le formulaire via ce lien https://bit.ly/3x14OKV

Les innovateurs digitaux opérant dans le secteur de service social, environnement ou bien l’interaction citoyenne, même en phase de développement de prototype, peuvent soumettre leurs candidatures pour améliorer et tester leurs prototypes et suivre un programme d’accompagnement complet et exclusif.

Tekiano avec GIZ Tunisie