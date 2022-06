Festival Echos feministes: 1ère édition les 12, 13 et 14 juin à la cité de la culture (Programme)

Le premier festival féministe “Echos feministes” est lancé par l’association Aswat Nissa. Le festival se déroule les dimanche 12 juin, lundi 13 juin et mardi 14 juin 2022 à la Cité de la Culture à Tunis.

L’objectif de ce festival est de promouvoir la culture féministe, de lutter contre les stéréotypes et les violences liées aux genres. Le festival « échos féministes » permet de s’allier aux efforts des artistes et de ceux et celles qui croient en l’égalité des genres et l’équité, de venir s’associer au festival et ce dans un espace de réflexion et d’expression artistique.

Le festival offre un espace d’expression aux artistes engagé-e-s qui nous offrent le moyen de déconstruire les stéréotypes incarnés dans la société. Les master class et les œuvres seront l’opportunité de discuter, de réfléchir sur la place de la femme dans les œuvres sans avoir recours aux stéréotypes tout en sensibilisant le public à la cause féministe.

Programme de “Echos feministes” du 12 au 14 juin 2022:

Dimanche 12 juin 2022:

18h : ouverture par une performance signée Hela Ayed

18h30 : les mouvements des femmes victimes de violence: The story”

19h40 : pièce de théâtre « la dernière » de Wafa Taboubi

22h : Musique Groupe Philia

Lundi 13 juin 2022 :

18h : Master Class sous la thématique “le traitement des violences basées sur le genre dans le cinéma »

19h45 : Projection « Shall I compare you to a summer’s day?” Mohamed Chawki Hassan- Egypte LM

Suivi de “Love in Galilee” de Nader Chalhoub et Leila Mounhem – Liban CM

22h : Musique « DJettes » La Fabrique et FEMENA

Mardi 14 juin 2022 :

18h : Master Class sous la thématique « Les violences et stéréotypes basés sur le genre dans les médias »

20h : Pièce de théâtre »Club de Chant » de Cyrine Ganoun

23h : performance « steps » Mohamed Aissaoui

ASWAT NISSA est une organisation féministe tunisienne qui milite, depuis 2011, pour l’intégration de l’approche genre dans les politiques publiques. ASWAT NISSA lutte pour les droits des femmes et milite pour l’égalité des genres. Sa mission et de lutter contre toute forme de discrimination basée sur le genre, promouvoir une culture égalitaire et encourager les femmes à prendre part à la vie publique et politique et ce à travers le renforcement des compétences et le développement du leadership.

Le festival “Echos feministes” est lancé en partenariat avec Kvinfo, IFT, ONU Femmes et la radio Misk.

Tekiano