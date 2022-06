Match Tunisie vs Chili en streaming: regardez le match du Kirin cup 2022 au Japon

La Tunisie affronte Le Chili vendredi 10 juin 2022 dans le cadre des demi-finales du tournoi Kirin Cup, un match amical préparatif au mondial Qatar 2022. Le match Tunisie vs Chili se joue le matin à partir de 7h15 au Japon.

Le match Tunisie-Chili sera dirigé par un trio arbitral japonais conduit par Tanimoto Ryo. Les deux arbitres-assistants sont Hamamoto Yusuke et Watanabe Kota. La technologie de la VAR sera utilisée dans la rencontre.

Il est possible de regarder le match Tunisie vs Chili en direct live sur la chaine nationale Watania 1. Lien streaming match Tunisie vs Chili http://www.watania1.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89

Tekiano