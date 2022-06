Concert Fête de la Musique 2022 par Carthage Symphony Orchestra, OSSU et le Boulevard des Arts

La fête de la musique 2022 aura un gout particulier en compagnie du Carthage Symphony Orchestra, du choeur du CSO qui invite l’Orchestre Symphonique Scolaire et Universitaire, le choeur d’enfants du Boulevard et des ballerines du Boulevard sur scène.

A cette occasion, Hafedh Makni et les musiciens accompagneront la violoniste Souha Makni qui interprètera le 1er mouvement de la Symphonie Espagnole de Lalo et Mourad Gaâloul qui retrouvera son luth et interprètera AMALI, une oeuvre de ses compositions. Au programme également des œuvres de Lully, Haydn, Strauss, Mascagni, Tchaikovsky, Makni…

Le Boulevard des Arts est un nouveau centre culturel tunisien qui offre des ateliers culturels et artistiques aux enfants et aux adultes. L’équipe du Boulevard, dotée d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine participe avec ses adhérents à ce concert exceptionnel spécial fête de la musique.

Les billets à 20, 30 et 35 dinars sont disponibles :

– au théâtre municipal de Tunis

– au Le Boulevard des Arts – بولفار الفنون à Mutuelleville

– en ligne https://cutt.ly/YJAVMy3

Le concert de clôture de la saison artistique coincidant avec la fête de musique est prévu pour samedi 18 juin au théâtre municipal de Tunis à 19h00.

Tekiano avec CSO