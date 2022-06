Exposition “Fumetti nei Musei” (BDs aux musées) au Palais Kheireddine de La Medina de Tunis

L’Institut Culturel Italien en Tunisie propose l’exposition “Fumetti nei Musei” (BDs aux musées) dans le cadre du projet MiC (Comics in the Museums) du 9 au 30 juin 2022 au Palais Kheireddine de La Medina de Tunis.

Comics in the Museums est le projet du Ministère de la Culture Italien, créé en collaboration avec Coconino Press – Fandango et le soutien d’Ales SpA, conçu pour rapprocher les nouvelles générations des lieux de culture.

Les 51 bandes dessinées ont été créées avec la participation de certains des principaux auteurs de romans graphiques italiens pour raconter les collections d’art des musées italiens.

Des images des couvertures des livres et une sélection des planches originales seront exposés. Les oeuvres sont conservés grâce au Fonds Fumetti nei Musei de l’Institut central du graphisme de Rome qui a vu le jour en 2019.

Tunis représente la première escale internationale de l’exposition “Fumetti nei Musei” qui partira par la suite dans une tournée mondiale.

S.B.