Dernier State of Play, CAPCOM livre du lourd!

La façon dont on dévoile les nouveautés dans le monde du gaming, évolue avec la technologie elle-même. Depuis presque une dizaine d’années maintenant, le géant japonais Nintendo l’avait compris.

Les stands trop chers chez le E3 et autres événements, ne créent pas un engouement suffisant et n’attirent pas le public autant que les présentations en direct en ligne. D’où la naissance du concept Nintendo Direct !

La bonne nouvelle, c’est que l’industrie du jeux vidéo suit souvent les pas de Nintendo et par la suite cela impose un nouveau standard. En 2019, Sony PlayStation, prend le concept et lance sa lignée de State of Play, des vidéos en direct pour communiquer sur leurs dernières nouveautés ! Un PlayStation Direct en sorte.

Au début du mois de Juin 2022, nous avons eu le droit au tout dernier live de Sony, qui a été assez bien reçu par la communauté, au regard des annonces importantes qu’il comporte !

Parmi les annonces colossales de ce stream, nous notons un premier trailer avec des séquences de gameplay de la franchise qui fait guise de pivot des jeux de baston en 2D, Street Fighter 6 !

Nous avons eu le droit à 3 minutes de vidéo qui divulguent principalement la direction artistique, des sections de gameplay et finalement le nouveau mode de gameplay à monde ouvert, qui quant à lui ne clarifie pas trop sa situation ! Est-ce un lobby comme dans Dragon Ball FighterZ ? Où encore mieux, un mode un joueur qui combine enfin Final Fight et Street Fighter !

Les deux jours qui ont suivis l’annonce de ce dernier, ont été pleins de fuites sur les réseaux sociaux. On a carrément pu jeter un coup d’œil sur l’ensemble entier des personnages disponibles au lancement. Certains d’entre eux sont de nouveau arrivés à la série.

Les 8 personnages de base du cultissime Street Fighter 2 sont présent, avec l’addition de Cammy White. En espérant que Sagat, Bison, Vega, Balrog et Fei long soient rajoutés gratuitement à des mises à jour ultérieures.

Avec SF6, Capcom n’a pas dit son dernier mot ! Fan de la saga Survival Horror de Resident Evil ? Si comme moi tu étais excité par l’opus qui était exclusif à la GameCube au lancement en 2005, tu sera plus qu’heureux d’apprendre qu’un remake de Resident Evil 4 est annoncé pour le 24 Mars 2023 ! Leon S.

Kennedy va devoir sauver la fille du président en High Poly 4K 60fps ! Capcom a confirmé que le jeu ne sera pas particulièrement une exclusivité PlayStation, mais les détenteurs de la plateforme auront quand-même le droit à du contenu exclusif à cette version…

Mohamed Nabli Geïter (Spoot)