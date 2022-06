Match Tunisie vs Japon : regardez la finale du Kirin cup 2022 au Japon

La sélection Tunisienne de football affronte le Japon mardi 14 juin 2022 en finale du tournoi amical la Kirin Cup. Le match Tunisie vs Japon se joue à partir de 10h55 sur la pelouse du stade d’Osaka au Japon.

Tous les joueurs Tunisiens convoqués avaient pris part à cette ultime séance avant la finale à l’exception du défenseur Nader Ghandri dont le forfait a été confirmé en raison d’une blessure musculaire. Le match sera dirigé par l’arbitre émirati Ahmed Issa Mohamed Darwiche qui sera assisté par son compatriote Jasem Abdullah Youssef et de l’australien James Andrew Lindsay.

Il est possible de regarder le match Tunisie vs Japon en direct live sur la chaine nationale Watania 1 et la chaîne Japonaise TBS Channel 2. Lien streaming match Tunisie vs Japon http://www.watania1.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89

