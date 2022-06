Le temps est ensoleillé à peu nuageux lundi 13 juin 2022 sur la plupart des régions Tunisiennes. Les températures sont en légère.

Les maximales varient entre 28 et 33 degrés dans les régions côtières et entre 34 et 39 degrés à l’intérieur du pays.

La vitesse du vent a baissé à moins de 40km/h. Mer agitée dans la région de Serrat à agitée dans le reste des domaines maritimes.