VivaTunisia: Focus sur les 10 startups Tunisiennes présentes au VIVATech 2022 à Paris

Les 10 startups tunisiennes innovantes qui ont été sélectionnées par le ministère tunisien des technologies et de la communication pour participer au plus grand événement de l’Europe pour les technologies et les startups, à savoir #VIVATech 2022 à Paris, sont rassemblées dans le pavillon tunisien de ce salon prestigieux.

Un site a été lancé pour indentifier ces 10 entreprises tunisiennes et faciliter l’interactions avec elle. A travers www.vivatunisia.org, il sera possible de contacter les startups et interagir avec elles. Il est indiqué que les startups comptent sur les Tunisiens à l’étranger pour décoller.

Viva Tunisia est une campagne citoyenne conçue et mise en œuvre par les deux start-up Impact Diaspora et Quantylix pour le compte du Ministère des Technologies de la communication qui vise à facilliter l’indetification des besoins des particpants au pavillon tunisien.

Liste des startups Tunisiennes qui seront au pavillon tunisien de Vivatech 2022 à Paris:

1.Cynoia (SaaS for B2B) : Elle propose des Solutions SaaS pour les B2B qui centralise tous les flux de communication et de workflows,

2.Bako Motors (Automobile) : Conception et fabrication de voitures électriques et autres véhicules (tricycles et bicyclettes) à l’énergie solaire,

3.Veamly (Productivity & Digital Wellbeing) : Espace de travail unifié pour optimiser la performance des développeurs dans toutes leurs applications sans code,

4. Medilsys (MedTech): Solutions innovantes pour l’aide à la décision en réanimation et soins intensifs,

5. GWinner (Healthtech): Système de pilotage intelligent pour fauteuils roulants électriques destiné aux personnes à mobilité réduite,

6. Alien Dimension (EdTech): Application de réalité augmentée au service de l’apprentissage scientifique,

7. Arsela Technologies (Software) ! Création d’applications professionnelles et d’automatisation de tâches sans écrire une seule ligne de code,

8. Industriy X.0 (SaaS for B2B) : Solutions de résolution de problèmes pour l’Industrie 4.0,

9. Watersec (IOT) : Solution de monitoring en temps réel de la consommation d’eau (lutte contre le gaspillage),

10. WorkPoint (WorkTech):Plateforme pour gérer les nouveaux modes de travail hybride (Flex Office & Flex Working en général).

Le pavillon abrite aussi Startup Tunisia, le programme public qui permet aux startups tunisiennes de bien réussir et faire de la Tunisie un Leader en matière d’innovation et le centre technologique Zarzis Smart Center, le site d’investissement attractif dédié à l’offshoring.

Viva Technology, ou VivaTech, est un rendez-vous annuel consacré à l’innovation technologique et aux start-up créé en 2016. Il se tient annuellement au Paris Expo Porte de Versailles, à Paris en France et il est organisé par les groupes Les Échos et Publicis. #VIVATech 2022 se déroule du 15 Juin au 18 Juin, à Paris et en ligne sur le site vivatechnology.com

S.B.