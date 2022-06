Concours euro-méditerranéen en création et design, 3e édition: Wood Innov Design

La 3ème édition du concours euro-méditerranéen en création et design, Wood Innov Design, se déroule les 13 et 14 juin 2022 au siège de l’UTICA. Le thème de cette édition est “Innover pour les personnes âgées et à mobilité réduite”.

Le concours est organisé sous l’égide de la Ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Madame Neila NOUIRA GONGI, le Centre Technique de l’Industrie du Bois et de l’Ameublement –CETIBA en collaboration avec la Fédération Nationale du Bois et de l’Ameublement –FNBA.

Près de 80 étudiants et élèves issus de 15 établissements tels que des écoles de design, d’arts graphiques, d’architecture et des centres de formation spécialisés, publics et privés, participent à cet événement, ainsi que les médias, des représentants du Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie et des industriels.

Les candidats à cette 3ème édition seront répartis en deux catégories ; catégorie « Sénior » pour les élèves des classes terminales et Catégorie « Junior » pour les élèves des autres niveaux.

Un comité du jury composé de représentants de la profession, d’institutions spécialisées dans le design, de partenaires, de représentants du Ministère des Affaires Sociales et de représentants du Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors, pour évaluer les prototypes les 13 et 14 juin, 2022, selon les critères d’évaluation techniques et spécifiques.

Au moins six (06) prix seront décernés aux gagnants du concours et un prix sera attribué à la meilleure institution gagnante :

Catégorie « Sénior »

1er Prix :

· Une machine MINIPRESS pour perçage et pose d’accessoires offerte par l’entreprise « BLUM AFRIQUE DU NORD»

· Hébergement gratuit dans une pépinière de l’APII pendant une année

· Accompagnement et assistance technique par le CETIBA

· Mille dinars (1000 DT)

· Un Weekend dans un hôtel 4/5 * offert par l’entreprise « BLUM AFRIQUE DU NORD»

2ème Prix :

· Une boite à outils professionnelle offerte par PROMODAR

· Lot de matières premières offert par l’entreprise « PROMODAR

· Hébergement gratuit dans une pépinière de l’APII pendant une année

· Accompagnement et assistance technique par le CETIBA

· Deux mille dinars (2000 DT)

3ème Prix :

· Une boite à outils professionnelle offerte par PROMODAR

· Un stage payé de 3 mois offert par « FABLAB ELSPACE »

· Deux mille dinars (2000 DT)

Prix Catégorie « Junior »

1er Prix :

· Quatre mille dinars (4000 DT)

· Un Weekend dans un hôtel 4/5 * offert par l’entreprise « BLUM AFRIQUE DU NORD»

2ème Prix :

· Trois mille dinars (3000 DT)

3ème Prix :

· Deux mille dinars (2000 DT)

Prix « Meilleure Institution »

· Un accès gratuit pendant 1 an à la bibliothèque des matériaux innovants d’AIDIMME offert par « AIDIMME » (Espagne)

Ø Prix pour tous les gagnants :

· Une journée de formation pour tous les gagnants et leurs encadreurs offerte par l’entreprise « BLUM AFRIQUE DU NORD»

· Un cycle de formation de 6 jours en impression 3D, découpage et gravure laser et en Human Centered Design offert par « FABLAB SPACE » pour tous les gagnants.

Tekiano avec communiqué