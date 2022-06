Festival DOCUMED 2022: Des films gratuits du 15 au 18 juin à la cité de la culture

La 5e édition du Festival DOCUMED revient en présentiel cette année du 15 au 18 juin 2022. L’inauguration du festival tunisien dédié au film documentaire est prévue pour mercredi 15 Juin à la Cinémathèque Tunisienne, Salle Taher Chriaa avec les films italiens ‘Salvo’ du réalisateur Federico Cammarato puis le film ‘Sarura’ réalisé par Nicola Zambelli et filmé en Palestine.

Ce sont seize films documentaires récents qui sont sélectionnés dans le cadre du Festival DOCUMED 2022 en provenance des pays du pourtour méditerranéen et produits durant les deux dernières années.

Les films proposés dans leur langue d’origine et sous-titrés en français sont en provenace de la France, l’Italie, Tunisie, Belgique, Grande Bretagne, Liban, Espagne, Palestine, Sénégal, Portugale et Grèce.

Programme du Festival DOCUMED 2022 :

Le pôle DocuMed de l’Association Cinéma Documentaire Tunisien organise annuellement le Festival du Cinéma Documentaire Méditerranéen en Tunisie. Il diffuse des films documentaires de création consacrés à des enjeux sociétaux et politiques comme à des aspects anthropologiques et culturels de la région.

Il a pour but de promouvoir le rayonnement et la diffusion de films documentaires du pourtour méditerranéen et de favoriser les échanges entre professionnels, créateurs et public dans un esprit d’ouverture sur les diversités anthropologiques, culturelles et sociales.

Deux séances sont programmées par jour du 15 au 18 juin 2022, à 17h30 et à 18h30 à la Cinémathèque Tunisienne, Salle Taher Chriaa. L’accès est libre et gratuit!

