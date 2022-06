JCI Africa et JCI Moyen Orient se retrouvent à Hammamet pour leur congrès de 2022

La ville de Hammamet abrite du 15 au 18 juin 2022, le congrès de la Jeune Chambre internationale (JCI) de l’Afrique et du Moyen-Orient @CAMO2022TUNISIE qui aura pour thème “Investir pour demain”. Cet événement qui s’étale sur 4 jours de conférences entre les membres du JCI vise à présenter les opportunités d’investissement en Tunisie, en Afrique et au Moyen-Orient, en particulier, dans le domaine technologique.

Le président de la JCI de l’Afrique et du Moyen-Orient, Yassine Jaoudi, a indiqué lors d’une conférence de presse tenue lundi 13 juin 2022 à Tunis, que la préparation à ce congrès dans une période très courte témoigne de la capacité de la Tunisie à accueillir une conférence internationale avec la participation attendue d’environ 600 adhérents étrangers venant notamment de l’Uruguay, du Paraguay, des Etats-Unis, du Venezuela, des pays d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Europe, d’Asie, d’Inde et du Japon.

Trois grands axes seront débattus au cours de ce conclave, à savoir la technologie agricole, l’économie créative et la technologie éducative.

Le congrès @CAMO2022TUNISIE constituera une opportunité pour faire connaître le tourisme tunisien, a souligné Jaouadi, rappelant que des spots publicitaires ont été conçus au cours de la dernière période, afin de mettre en exergue les principaux sites touristiques et naturels du pays, outre son patrimoine culturel, de manière à contribuer à la réussite de la saison touristique.

En marge de cet événement, trois concours seront organisés: le concours de la l’art du speech en Afrique et au Moyen-Orient, les finales de l’art des débats en français et en anglais et les finales de l’investisseur le plus créatif en Afrique et au Moyen-Orient.

De son côté, la vice-présidente exécutive de la la Jeune Chambre Internationale chargée de la région de l’Afrique et du Moyen-Orient, Rim Abdelhadi, a fait savoir que cette conférence vise à favoriser l’échange d’expériences entre les investisseurs et à renforcer les liens entre eux, d’autant que la région présente plusieurs avantages en matière d’investissement.

Des sessions de formation se tiendront, en marge de ce congrès afin de permettre aux jeunes de se lancer dans l’entrepreneuriat.

La tenue de ce congrès aura des retombées positives sur l’économie nationale, notamment le tourisme, a noté pour sa part, le président national de la JCI pour l’année 2022, Mohamed Daoud, ajoutant que cela permettra aux jeunes tunisiens de s’ouvrir sur le marché africain et de participer à des conférences de grande envergure.

Un programme destiné aux investisseurs qui participeront à ce congrès a été mis en place afin de promouvoir le tourisme en Tunisie.

Tekiano avec TAP