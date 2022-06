Une légère hausse des températures est attendue mardi 14 juin 2022 et les maximales seront comprises entre 30 et 35 °C dans les régions côtières et les hauteurs et entre 35 et 40 °C dans le reste des régions avec vent de sirocco.

Vent faible à modéré et la mer sera peu agitée.

Ciel ensoleillé avec quelques nuages passagers sur la plupart des régions. Les nuages seront plus denses, l’après-midi, sur les hauteurs ouest.