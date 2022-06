Festival Parlons cinéma, l’amour et la guerre: Quand les jeunes s’expriment à travers le 7ème Art

Le Festival Parlons cinéma : L’Amour et la Guerre se déroule du 23 au 25 Juin 2022 à Beni Mtir dans le nord ouest Tunisien. Le festival est une clôture d’un projet de formation aux métiers du cinéma au profit des jeunes qui a duré deux ans 2020-2022 en collaboration entre l’association L’Art Vivant de la Tunisie et l’association Égyptienne “Fan w Hayat” qui travaille avec les enfants et jeunes sans abris et en danger dans la ville d’Alexandrie.

Le projet « Parlons Cinéma » a accueilli 79 participants des deux pays âgés entre 12 et 16 ans et en provenance des régions démunies du nord-ouest Tunisien, qui ont été formés par des artistes professionnels du cinéma ainsi que des universitaires.

Tout au long des 2 ans, des ateliers théoriques et pratiques ont débuté par des ateliers de projection et débat de films portant sur la genèse du cinéma comme art et la diversité d’art cinématographique. Ces projections de films ont été suivies par des ateliers de formation théorique simplifiée sur l’histoire de l’art cinématographique et sa relation avec la société et le monde de manière générale.

Ensuite, il y a eu les ateliers pratiques qui ont inclus toutes les spécialités du monde du cinéma, à savoir, atelier de photographie, atelier de techniques d’écriture de scénario, atelier de décor et costume et maquillage, atelier de cinématographie, atelier le jeu devant la caméra, atelier montage et mixage et enfin atelier de réalisation.



En dernière étape, il y a eu l’étape du tournage et la production par les jeunes participants tout en étant cadrés par les formateurs professionnels pour réaliser en fin de cette formation 15 courts métrages réalisés par les participants des deux pays.

Programme du festival “Parlons Cinéma” à Bni Mtir:

La session inaugurale du festival sera lancée sur la place de Bni Mtir du gouvernorat de Jendouba le 23 Juin 2022 sur un tapis vert qui nous guidera vers la magie du monde du cinéma créée par les enfants et jeunes participants. Ce festival sera aux yeux de ces participants une porte vers le monde ainsi qu’un géant écran qui raconte leur histoire à travers le cinéma.

Tout au long de ce festival, des films de professionnels du monde du cinéma espagnols, italiens et français seront projetés et seront accompagnés de tables rondes de débat et analyse.

Télécharger (PDF, Inconnu)

Dans un second temps, l’ambition du festival est de diffuser les films, réalisés par les participants, dans de nombreux festivals nationaux et internationaux pour faire connaître le projet dans sa dimension formative et artistique et créer des opportunités d’exposition de ces œuvres.

A travers ce projet, l’équipe du festival désire que la région de Bni Mtir et celle du nord-ouest tunisien de manière générale, soit un centre de rayonnement culturel à travers une célébration internationale du cinéma pour enfants ainsi que les jeunes.

Tekiano avec Festival Parlons Cinema