Le dernier CAPCOM Showcase, porte bien son nom, c’est juste un showcase !

Le Nintendo Direct, ce concept lancé par Nintendo depuis déjà plus d’une décennie en 2011 (ce qui ne nous rajeunit pas) a impacté toute l’industrie vidéoludique. L’idée de Satoru Iwata (1959-2015), regretté ex président de Nintendo, fut de toucher une plus grande audience, simultanément, avec le moindre coût et un engouement plus large !

Cette façon de livrer ses nouveautés à son audience s’est révélée tellement efficace, qu’aujourd’hui une bonne partie des grands éditeurs de jeux vidéo ont leur équivalent du Nintendo Direct. Capcom, n’étant pas une exception, elle rejoint le train de la « Hype » avec son Capcom Showcase, diffusé le 13 du juin 2022.

En termes de contenu, bon, comme son nom l’indique, c’était plus un showcase que de nouveautés. On a eu nullement droit a de grandes annonces de nouveaux projets de jeux AAA de la part de la firme, pas de Propriétés Intellectuelles innovantes ni de jeux desquels nous n’avons pas encore entendu parler.

Surtout que le State of Play, le Nintendo Direct de PlayStation, a été diffusé à peine une semaine à priori, et ce dernier avait déjà annoncé beaucoup de nouveautés de Capcom comme le trailer de Street Fighter 6 et le Remake de Resident Evil 4.

Parmi les annonces les plus importantes dévoilées durant le Capcom Showcase, nous notons :

· Monster Hunter Rise: Beaucoup de nouveautés par rapport au DLC Sunbreak. Comme la réapparition de la carte de la jungle présente dans Monter Hunter 2. Le retour de certains montres comme le Gore Magala, la Mascotte de Monster Hunter 4 sur Nintendo 3DS. Un dernière nouvelle mais pas moindre, le jeu sortira sur PC le 30 Juin, fini l’exclusivité Switch.

· Resident Evil : Pour le remake de Resident Evil 4, nous avons eu le droit au même trailer vu quelques jours avant dans le State of Play de Sony, avec quelques commentaires des développeurs. Par contre, c’est surtout du côté de Resident Evil 8 Village, que nous apprenons à propos d’une Gold Edition qui apporte la vue à la 3éme personne !

Beaucoup de joueurs, moi inclus, nous nous sommes demandés pourquoi RE8 est en première personne ? On pourrait comprendre pour le 7, vu qu’il avait un petit focus VR, mais pour le 8, il n’y avait pas de motif assez convaincant. On peut non seulement rejouer au jeu avec la caméra au dos de Ethan, mais également sa fille, Rose, dans un nouveau mode appelé Shadow of Rose !

· Street Fighter : Pour le 6éme opus de la série, tout comme Resident Evil 4 Remake, on n’a pratiquement rien vu de nouveau par rapport au State of Play. Par contre, un Capcom Fighting Collection a été annoncé en multiplateformes ! Ce dernier comporte 10 jeux arcade de Capcom incluant des titres de la série Street Fighter, Darkstalkers et plus.

Pas uniquement, mais Capcom met à jour sa liste de jeux dans la compile Capcom Arcade Stadium en annonçant Capcom Arcade 2nd Stadium! ce dernier contient Street Fighter 2 en téléchargement gratuit pour un temps limité.

· Exoprimal : Ce jeu d’action multijoueur annoncé depuis Mars de l’année courante, clarifie certains points à son sujet dans ce showcase. Les façons de progresser, différents modes de jeux, différents équipements, des informations sur les ennemis (dinosaures) dans le jeu et bien plus.

Peut-être qu’en terme de contenu, ce premier Capcom Showcase n’est pas une bombe. Non seulement il tombe quelques jours après le State of Play, mais il se focalise aussi beaucoup sur les DLC et extensions plutôt que nouveautés.

L’ambiance est bonne, avec des apparitions des développeurs et des directeurs de chez Capcom sur écran comme on voit chez Nintendo avec les Nintendo Direct. A mon humble avis, ce format reste prometteur; imaginons dans quelques années, avoir un Capcom Showcase qui annonce un nouveau Devil May Cry 6 !

Mohamed Nabli Geïter (Spoot)