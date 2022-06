Salon Mood Talent, Bloom : 41ème édition à l’hôtel Dar El Marsa

BLOOM est la 41e édition du salon des créateurs MOOD TALENT organisé en partenariat avec le groupe phare de Cathy Segueu Amira ” Ma Tunisie, ses artisans et artistes “. Le salon est organisé du 17 au 19 juin 2022 à l’hôtel DAR EL MARSA.

L’association DAR JASMIN est l’invitée de cette édition. La Collection Shiraz sera présentée par Chiraz Manai du 17 au 19 juin, et les ventes seront reversées à 100 % pour la prise en charge de 250 enfants malades et 7 jeunes mamans célibataires.

Avec un concept ciblé et haut de gamme, très largement médiatisé, pour une clientèle esthète, Mood Talent n’est ni une foire, ni un marché, c’est LE salon des créateurs de mode, accessoires, déco, qui a fêté dernièrement son 6e anniversaire

17 créateurs, stylistes et artisans talentueux seront présents lors de ce salon ouvert de 17 à 22H vendredi, et 11 à 22H samedi et dimanche.

