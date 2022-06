Tunisair – Grève générale : report des vols du jeudi 16 juin 2022, les nouvelles dates

La compagnie Tunisair annonce le report de ses vols programmés pour jeudi 16 juin 2022 aux vendredi, samedi et dimanche 17, 18 et 19 juin 2022, et ce en raison de la grève générale dans le secteur public décrétée par l’UGTT.

La compagnie a précisé que les passagers dont les vols ont été annulés peuvent être remboursés ou changer leurs réservations sans frais supplémentaires tout au long de la semaine, si les nouveaux vols programmés ne leur conviennent pas.

Programme des vols annulés et reportés pour vendredi 17 juin 2022 au départ des aéroports tunisiens :

Vol 712TU711 Tunis-Casablanca-Tunis : 2h du matin

Vol TU856/857 Tunis-Milan-Tunis: 2h30 du matin

Vol TU724 725 Tunis Paris Orly-Tunis : 4h30 du matin

Vol TU996/997 Tunis-Nice-Tunis à 3h du matin

Vol TU363/362 Tunis-Bologne (Italie)-Tunis à 2h15 du matin

Vol TU214/215 Tunis-Istanbul-Tunis à 11h30 du matin

Vol TU216/ 217 Tunis-Istanbul-Tunis à 2h du matin sous le numéro TU218/219.

Vol TU902/903 Tunis-Marseille-Tunis à 4h du matin

Vol TU440/441 Monastir-Charles De Gaule-Monastir au lieu de Paris Orly à 20h

Vol TU654/655 Djerba-Orly-Djerba à 16h

Vol TU694/695 Djerba-Marseille-Djerba à 2h du matin

Vol TU590/591 Djerba-Lyon-Djerba à 1h30 du matin

Vol TU399 Tunis-Niamey-Tunis à 20h

Vol TU563/564 Tunis-Nouakchott-Tunis à 18h55

Vol TU395 Tunis-Bamako-Tunis à 17h25

Vol TU813/814 Tunis-Le Caire-Tunis à 23h30

Vol TU750/751 Tunis-Lyon-Tunis à 2h du matin

Vol TU788/789 Tunis-Bruxelles-Tunis à 7h50

Vol TU700/701 Tunis-Genève-Tunis à 14h05

Vol TU374/375 Tunis-Alger-Tunis à 12h15

Le transport des passagers du vol TU756/757 Tunis-Milan-Tunis sera assuré sur le vol TU856/857 à 2h30

Le transport des passagers du vol TU718/719 Tunis-Paris Orly-Tunis sera assuré sur les vols TU 724/725 à 5h et TU 718/719 à 7h45

Le transport des passagers du vol TU 399 Tunis-Abidjan-Tunis sera assuré sur le vol TU397 à 17h10

Le transport des passagers du vol TU 841 Tunis-Conakry-Dakar-Tunis sera assuré sur le vol TU 841, samedi 18 juin 2022 à 15h30.

Pour plus d’informations, les passagers peuvent contacter les agences de voyages, les bureaux de la compagnie ou le centre d’appel sur les numéros suivants : A partir de la Tunisie: 81 10 77 77 ; De l’étranger: 0021670019160

Tekiano avec TAP