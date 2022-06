Tunisie – Météo : Légère hausse des températures

Le Temps est ensoleillé jeudi 16 juin 2022 avec quelques nuages passagers. Temps localement brumeux au centre et devient très brumeux notamment sur les régions côtières et les zones basses.

Légère hausse des températures et les maximales seront comprises entre 31 et 36 °C dans les régions côtières Est et les hauteurs et entre 36 et 41 °C dans le reste des régions. Vent faible à modéré et devient relativement fort, l’après-midi, prés des côtes Est. Mer peu agitée à agitée dans le Golfe de Gabès.