L’ENSI Junior Entreprise organise la 2ème édition de son Hack’prise

L’ENSI Junior Entreprise organise la 2ème édition de son événement “Hack’prise”, un deuxième hackathon en Tunisie organisé par l’association estudiantine après celui organisé en juillet 2021. Le Hack’prise se déroulera en ligne du 23 au 24 juin 2022. Cette édition est composée de deux hackathons menés par deux entreprises pionnières du domaine de l’IT: Euranova et Value.

Hack’prise permet aux participants de montrer au monde leur passion et leurs compétences. En plus, il facilite aux professionnels d’identifier des développeurs talentueux qui peuvent apporter de la valeur ajoutée à leur travail. C’est bel et bien une occasion gagnant-gagnant qui crée un environnement fertile pour générer des idées innovantes.

Le groupe gagnant jouira non seulement de la fierté gratifiante de voir sa solution mise en œuvre mais aussi d’un prix notable décerné par les partenaires de l’ENSI Junior Entreprise. Le thème du hackathon sera dévoilé peut avant le début du hachathon.

L’opportunité est ouverte aux développeurs enthousiastes et amateurs du brainstorming pour se surpasser et potentiellement gagner des prix exceptionnels. Le choix de faire le hackathon en ligne offre à tous les étudiants et développeurs passionnés la possiblité de participer sans se déplacer à Tunis. Pour de plus amples informations, contactez ENSI Junior Entreprise.

ENSI Junior Entreprise est une association étudiante affiliée à l’école nationale des sciences de l’informatique,ENSI, à la Manouba dont la mission est de préparer les étudiants pour le monde de l’entreprise.

Tekiano