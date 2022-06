Maroc Telecom meilleure marque marocaine

Maroc Telecom conserve sa place de meilleure marque marocaine dans le classement Brand Finance Africa 2022.

Selon ce classement, Maroc Telecom est la marque la mieux classée en 2022 parmi les 11 marques représentantes du Royaume chérifien et participantes à ce classement.

L’opérateur historique est par ailleurs classé 14ème au palmarès des marques africaines.

Maroc Telecom se positionne aussi comme étant la 3ème marque de télécommunications sur le continent africain, juste derrière MTN et Vodacom.

Créé en 1996, Brand Finance se présente comme étant le premier cabinet de conseil en stratégie et valorisation des marques au monde. Ce classement vise à mettre en lumière la puissance et la valeur des marques les plus

Source : aujourdhui.com