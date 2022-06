HUAWEI MateBook D 14 et HUAWEI MateBook D 15 disponibles en Tunisie avec une offre exceptionnelle

Les nouveaux ordinateurs portables HUAWEI MateBook D 14 et le HUAWEI MateBook D 15 seront disponibles en Tunisie à partir du lundi 27 juin 2022. Les 2 produits seront disponibles en Tunisie avec une offre exceptionnelle : souris Bluetooth + adaptateur multiport.

Huawei Consumer Business Group (BG) facilite l’accès aux ordinateurs portables et indique que HUAWEI MateBook D 14 est disponible en couleur Space Grey tandis que le HUAWEI MateBook D 15 est disponible dans une élégante couleur Mystic Silver. Les deux ordinateurs portables sont disponibles en Tunisie sur la plateforme en ligne de Huawei ainsi que chez les revendeurs agréés.

Ces produits de la puissante série HUAWEI MateBook se distinguent par leurs écrans FullView HUAWEI Eye Comfort et sont alimentés par le processeur Intel® Core™ de 11e génération pour offrir des performances nettement améliorées avec la prise en charge de la collaboration entre appareils. En plus d’un processeur plus puissant, le HUAWEI MateBook D 14 et le HUAWEI MateBook D 15 peuvent également être configurés avec la carte graphique Intel® Iris® Xe pour des performances de traitement graphique plus rapides. En outre, des technologies innovantes telles que le Super Device, le bouton d’alimentation à empreinte digitale, le Wi-Fi 6 ultrarapide, le chargeur compact prenant en charge SuperCharge™, les ports polyvalents et le corps métallique élégant se combinent pour améliorer fondamentalement l’expérience de l’utilisateur, faisant passer l’ordinateur portable du statut d’outil de productivité à celui de compagnon intelligent que les jeunes utilisateurs

L’écran FullView offre des images passionnantes tout en protégeant les yeux des utilisateurs.

Le HUAWEI MateBook D 15 est doté d’un écran IPS antireflet Full HD de 15 pouces qui conserve le design FullView caractéristique de la série, offrant un rapport écran/corps de 87 % avec un format 16:9 pour des expériences cinématographiques immersives. Le HUAWEI MateBook D 14 est muni d’un écran IPS antireflet Full HD 1080p de 14 pouces avec un rapport écran/corps de 84 % et un format 16:9 pour une expérience visuelle hautement immersive. Les deux écrans ont obtenu les certifications TÜV Rheinland Low Blue Light et Flicker Free pour une expérience visuelle plus confortable.

Des performances plus puissantes et plus durables

Pour les jeunes utilisateurs, un ordinateur portable n’est pas seulement un outil pour accomplir les tâches, mais aussi une plate-forme de divertissement. Un processeur Intel® Core™ de 11e génération basé sur la technologie SuperFin 10 nm alimente à la fois le HUAWEI MateBook D 14 et le HUAWEI MateBook D 15. Le processeur quad-core à huit threads offre des performances plus rapides que ses prédécesseurs pour gérer sans effort les scénarios d’utilisation quotidienne, et dispose d’une carte graphique Intel® Iris® Xe intégrée pour fournir des performances graphiques rivalisant celles de ses homologues. Les ordinateurs portables peuvent être configurés avec jusqu’à 16 Go de mémoire pour une lecture et une écriture plus rapide, et disposent d’un SSD haute vitesse NVMe PCIe pour améliorer encore les performances globales du système. En cliquant sur les touches Fn et P, les utilisateurs peuvent activer le mode Performance pour les applications plus exigeantes. Un système de refroidissement avancé doté d’un HUAWEI Shark fin à haute densité tire parti de la conception bionique pour s’assurer que les HUAWEI MateBook D 14 et D 15 fonctionnent de manière stable sous charge.

Super Device : glisser pour connecter

Les ordinateurs portables HUAWEI MateBook D 14 et D 15 prennent en charge les fonctionnalités Super Device pour fournir un moyen plus pratique pour les utilisateurs en connectant l’ordinateur portable à d’autres appareils. Pour lancer le couplage, les utilisateurs doivent simplement cliquer sur l’icône du Panneau de configuration dans le coin inférieur droit pour ouvrir Super Device, puis faire glisser d’autres icônes d’appareils vers l’icône PC. Cette méthode simple de couplage rend la connexion de plusieurs appareils plus intuitive que jamais.

Le HUAWEI MateBook D 14 et le HUAWEI MateBook D 15 offrent également une expérience puissante et inclusive de tous les scénarios sur un produit Huawei. Grâce à sa capacité à collaborer de manière transparente avec d’autres produits Huawei, y compris les téléphones, les tablettes et les écrans, les utilisateurs peuvent capturer leur inspiration spontanée sur l’ensemble des appareils Huawei qu’ils possèdent, et le contenu sera synchronisé de manière transparente sur tous ces appareils. La collaboration multi-écrans avec les smartphones autorise désormais jusqu’à trois fenêtres actives, offrant des performances multitâches exceptionnelles. Les documents et les images sont transférés entre les appareils par un simple glisser-déposer. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent ouvrir les fichiers des smartphones sur l’ordinateur portable et y apporter directement des modifications. Les appels vidéo peuvent également être lancés depuis l’ordinateur portable et menés avec les périphériques de l’ordinateur, libérant ainsi les mains des utilisateurs qui n’ont plus à tenir le téléphone pendant l’appel.

Grâce à la collaboration multi-écrans, les utilisateurs peuvent également connecter une tablette Huawei au HUAWEI MateBook D 14 | D 15 et l’utiliser comme tablette à dessin ou comme deuxième écran, ou simplement pour transférer facilement des fichiers par glisser-déposer.

Le HUAWEI MateBook D 14 | D 15 peut également être connecté à un HUAWEI MateView, sans fil ou avec un câble. Les futures mises à jour offriront encore plus d’options d’interconnectivité pour que les utilisateurs puissent profiter de tous les scénarios.

Bouton d’alimentation à empreinte digitale

Les deux ordinateurs portables sont équipés de technologies Huawei innovantes telles que le bouton d’alimentation à empreinte digitale, qui permet une authentification biométrique sécurisée en plus du bouton d’alimentation.

Wi-Fi 6 ultra-rapide

Le HUAWEI MateBook D 14 et le HUAWEI MateBook D 15 ont été mis à niveau avec une carte d’interface réseau Wi-Fi 6 à double antenne pour offrir aux utilisateurs une connectivité Internet stable et à haut débit.

Chargeur compact avec support SuperCharge

L’adaptateur secteur livré avec le HUAWEI MateBook D 14 et le HUAWEI D 15 prend en charge HUAWEI SuperCharge™ pour une recharge rapide compatible avec les smartphones Huawei. La charge inversée reste active même lorsque les ordinateurs portables ont été mis hors tension, ce qui peut être utile lorsque les utilisateurs se trouvent dans le besoin d’un rechargement rapide de la batterie de leur smartphone pendant leurs déplacements.

Une beauté métallique et un design minimaliste

Un produit illustrant la philosophie de design “Pure Shape” de Huawei, le HUAWEI MateBook D 15 a un design minimaliste avec des lignes nettes et raffinées à travers le corps métallique, créant une apparence discrète. Le HUAWEI MateBook D 14 pèse 1,38 kg et mesure 15,9 mm d’épaisseur, tandis que le HUAWEI MateBook D 15 pèse 1,56 kg et mesure 16,9 mm.

Tekiano avec communiqué