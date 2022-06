Ons Jabeur dans le TOP 3 des meilleures joueuses au monde après sa victoire à Berlin!

Ons Jabeur a intégré le top 3 des meilleures joueuses de Tennis au monde ce lundi 20 juin 2022 après sa victoire la veille à Berlin. “Ich Liebe Dich Berlin” a acclamé la Tunisienne en recevant le trophée signant sa victoire au tournoi WTA 500 sur gazon de Berlin.

Ons Jabeur a obtenu son trophée suite à l’abandon de son adversaire suisse Belinda Bencic (17e) mais il est à noter que la Tunisienne était bien lancée dans sa victoire puisqu’elle menait au deuxième set par 2-1.

Plus que la victoire, un geste a marqué toutes les mémoires, et il a même était épinglé dans les favoris du compte de la WTA, quand Ons a voulu consoler et aider son adversaire victime d’une entorse de la cheville, avec ce qu’elle pouvait, tout juste après l’annonce de sa victoire. Regardez la vidéo:

Dans le nouveau classement mondial WTA, la Polonaise Iga Swiatek est première suivie de l’Estonienne Anett Kontaveit, puis Ons Jabeur dans la 3ème position, soit le meilleur classement de sa carrière.

Avec cette victoire, Ons Jabeur remporte le troisième trophée de sa carrière après celui de 2021 à Birmingham et celui de Madrid remporté début mai 2022.

En ce moment, la championne Tunisienne s’apprête à participer au Tournoi d’Eastbourne qui débute lundi 20 juin et se poursuivra jusqu’au 26 juin 2022. Exemptée du 1er tour, Ons Jabeur sera confrontée à l’américaine Shelby Rogers (37ème mondiale), mardi 21 juin. Bon courage Championne !

I.D.