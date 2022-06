Tunisie : Les ONGs s’intéressent davantage au gaming et à l’eSports

Les grands événements à connotation « geek » et pop culture, regroupant culture nipponne et parfois américaine, de mangas/animé aux comics books, sans oublier tout ce qui se rapproche de près ou de loin du gaming, ne datent pas d’hier en Tunisie.

Le Banzai, un événement annuel organisé par la JET (Japanese Events in Tunisie), est l’événement le plus influent traitant de cette culture japonaise, au point que maintenant, vu la situation incertaine de l’association organisatrice, beaucoup d’autres organismes ont repris le concept.

On peut noter parmi ces organismes, la CCDA (Cercle culturel des dragons de l’Asie) qui a organisé le Ryujin’Con ! Cela-dit, il est plus que naturel qu’une association avec un tel nom s’intéresse à ce genre d’événement !

Aujourd’hui, l’industrie du gaming a tellement explosé, que même les ONGs qui n’ont pas d’affinité spéciale avec le gaming, s’y intéressent. En effet, l’industrie du gaming s’est accrue considérablement au point de devenir une pop culture ! Le Gaming n’est plus la niche qu’il était…

En plus de leur engagement avec la scène du cosplay et la vente de goodies et mangas, ces événements proposent beaucoup de contenu gaming !

Notons l’eSports en premier lieu, des compétitions y sont souvent proposés avec des prix en cash pour les mieux placés. Par la suite, nous trouvons le stand de Retro Gaming Tunisie ! Rempli de consoles et jeux retro et de télés cathodiques, devenu un incontournable dans ces événements grâce aux efforts de votre humble serviteur.

Un peu moins souvent, on retrouve des stands de développeurs de jeux vidéo locaux qui exposent leur jeu. Par exemple, Mézigue, comme développeur de jeux vidéo, cherche aussi à amplifier la présence de ces derniers dans les événements, toujours en contact avec les StartUps gaming pour les placer.

Avec l’évolution de l’audience intéressée par le gaming en général, la bonne nouvelle pour les passionnés, c’est que même les ONGs qui ne sont pas spécialement dans le gaming jugent ce domaine de plus en plus attractif.

La JCI (Junior Chamber International), une association internationale dont les axes principaux sont surtout la citoyenneté, la collaboration avec un volet économique, montre aussi un intérêt à réaliser une action autour du gaming.

Cet organisme, plus précisément l’OLM de la Goulette et le Kram, a déjà lancé le site d’inscription pour son événement, nommé « IlWahch Gaming » prévu pour juillet 2022.à l’UTICA.

Au programme, 4 compétitions eSports, 2 disciplines en solo et deux en équipes, il s’agit de respectivement Fifa et Hearthstone puis Leaque of Legends et Valorant.

Les prix consacrés pour les gagnants varient de 700 à 2000 dt. En plus du stand Retro Gaming pour les nostalgiques et les plus âgés, il faudrait aussi compter d’ici le jour J, la participation de certaines Startups ou même des développeurs indépendants qui auront des petits stands pour exposer leurs jeux en développement.

L’événement promet d’être une réussite surtout que le public a soif de ce genre de rassemblements post-covid. Ainsi, nul doute que dans le programme de l’année prochaine, la JCI La Goulette et Kram pensera à concocter une deuxième édition encore plus fédératrice.

La multiplication d’événements eSports/Gaming finira par attirer l’attention des organismes concurrents qui se répercutera par plus d’avantages pour les eSportifs professionnels, les vendeurs de goodies gaming, les prestataires gaming en toutes sortes etc.

Mohamed Nabli Geïter (Spoot)