Asselama Tounes est un voyage sensoriel en Tunisie et ce depuis Paris. L’espace d’une journée, samedi 25 juin 2022, la Tunisie fera son show au cinq Toits à Paris. Ce voyage sensoriel en Tunisie est proposé par l’ATUGE en partenariat avec l’Ambassade de Tunisie en France.

Toucher la texture du pays de Hannibal Barca, riche de sa civilisation trois fois millénaire, percevoir ses senteurs exotiques, échanger durant les débats qui y seront organisés… Mais aussi goûter ses saveurs prononcées, écouter sa voix qui émane de la chair de sa terre, c’est ce qui vous attend lors de ce show, lit-on dans le communiqué de l’ATUGE.

Venez à la découverte des mystères d’un pays que vous croyez si bien connaître mais qui ne vous a jamais livré ses secrets. Terre d’accueil, carrefour civilisationnel, histoire imposante, venez voir, sentir, écouter, échanger et toucher, lit-on encore.

Au programme de la journée « AsselamaTounes », qui aura lieu samedi 25 Juin 2022 à partir de 11h00 :

– Plus de 30 stands « Expo-vente » présentant les produits du terroir,

– l’artisanat la plus fine,

– des stands de « Découvertes sensorielles »,

– des ateliers, des projections et des expositions qui stimuleront les sens de nos visiteurs.

Créée en 1990, l’Association des Tunisiens des Grandes Ecoles est une association à but non lucratif, indépendante et apolitique. Elle œuvre entre autres à renforcer des liens de coopération entre la Tunisie et le reste du monde. Pour plus d’informations sur l’évènement, consultez la page facebook de l’ATUGE.

Tekiano avec ATUGE