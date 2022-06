Cinéma: cycle Los vientos de África du 22 au 25 juin 2022 à la Cité de la Culture

La Cinémathèque Tunisienne organise un cycle de projections de films sous le thème “La tercera raíz”,en collaboration avec l’Instituto Cervantes Túnez, du 22 au 25 juin 2022 à la Cité de la Culture de Tunis. La Tercera Raíz est un programme itinérant qui rassemble quatre films de fiction produits en Amérique latine.

En Amérique latine, la population d’ascendance africaine représente le quart de la population du continent. Cependant, il continue d’être le groupe le moins présent dans les histoires et dans l’imaginaire de ses pays avec le plus grand nombre de citoyens ; en particulier le Brésil, la Colombie, Cuba, le Venezuela, le Mexique et l’Équateur.

Programme “Los vientos de África” à la Salle Tahar Chériaa:

Mercredi 22 juin 2022 18h30 : PERRO BOMBA , dir. Juan Cáceres, 2019, Chili, 80′, Vostfr

Jeudi 23 juin 2022: 18h30 : SIEMBRA, dir. Santiago Lozano & Ángela Osorio, 2015, Colombie, 82′, Vostfr

Vendredi 24 juin 2022: 18h30: COCOTE, dir. Nelson Carlo de los Santos Arias, 2017, République dominicaine, 106′, Vostfr

Samedi 25 juin 2022: 18h30 : LA NEGRADA, dir. Jorge Pérez Solano, 2018, Mexique, 102′, Vostfr

L’accès aux films est gratuit !

Tekiano