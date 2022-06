La Cité des Sciences à Tunis organise, en partenariat avec l’Institut Culturel Italien, l’exposition 3CODESIGN_3Rs_Reduire_Recycler_Réutiliser du du 23 juin au 15 juillet 2022.

Cette exposition temporaire vise à offrir un aperçu de la manière dont l’Ecodesign italien a évolué en se basant sur les principes suivants :

– Réduire l’utilisation et le gaspillage des matières premières et l’impact sur l’environnement;

– Recycler ce qui a été consommé, à commencer par le plastique;

– Réutiliser et donner une seconde vie aux produits gaspillés ou périmés.

Les principaux objectifs de cette exposition consistent à :

– Faire en sorte que les déchets redeviennent des matières premières ;

– Placer le recyclage et la réutilisation à la base d’une économie circulaire qui peut aller au-delà du gaspillage et des déchets ;

– Repenser la conception et la production en fonction non seulement de la durabilité environnementale, mais aussi d’une nouvelle société basée sur le partage, la responsabilité et le respect des générations futures.

L’exposition “3CODESIGN_3Rs_Reduire_Recycler_Réutiliser” se déroule au pavillon des expositions temporaires à Cité des Sciences à Tunis de 9h à 17h15 du 23 juin au 15 juillet 2022. L’entrée est libre et gratuite.

Tekiano avec la Cité des Sciences Tunis