L’ANSI met en garde contre des applications malveillantes détectées sur Google Play Store

L’Agence nationale de sécurité informatique (ANSI) met en garde contre des applications suspectes contenant des logiciels malveillants. Ces derniers ont été détectées sur Google Play Store.

Ces applications sont capables d’espionner les utilisateurs, de collecter leurs données personnelles et d’afficher des publicités indésirables. Elles peuvent également impacter les performances du système d’exploitation Android et apporter de nouvelles fonctionnalités indésirables.

De ce fait, l’agence a appelé à la vigilance et a recommandé de supprimer les applications malveillantes du système Android et à mettre à jour, régulièrement, le système d’exploitation.

L’ANSI a par ailleurs, appelé à éviter d’installer les logiciels, applications ou extensions depuis des sources non fiables, à limiter le nombre des applications sur le système Android et à installer les applications/ extensions “Web Of Trust (WOT)”pour vérifier la fiabilité des sites web visités.

Elle a, en outre, recommandé de protéger l’appareil à l’aide d’un antivirus mis à jour après le téléchargement et l’installation d’une nouvelle application.

L’agence a exhorté les utilisateurs à vérifier l’authenticité des expéditeurs avant la lecture de chaque message reçu par e-mail, par des applications de messagerie …ou à travers les réseaux sociaux, appelant, en cas de doute, à ne pas répondre au message, ne pas cliquez sur les liens hypertextes ou les images qu’il contient et à le supprimer immédiatement.

Tekiano avec Tap