JM Oran 2022: 1ère médaille à la Tunisie remportée par la karatéka Wafa Mahjoub

La première médaille tunisienne a été remportée par la karatéka Wafa Mahjoub qui a offert à la Tunisie une médaille d’argent aux 19es jeux Méditerranéens d’Oran 2022.

Wafa Mahjoub, 19 ans, s’était inclinée en finale de la catégorie des moins 61 kg aux épreuves de karaté dimanche 26 juin 2022, devant la karatéka algérienne Chaima Midi (2-3), au centre de conférence Mohamed-Ben Ahmed d’Oran.

Déclarations de la championne tunisienne Wafa dans la vidéo qui suit :

Le comité national olympique tunisienne souligne, dans une publication encourageant la jeune karatéka tunisienne, que cette victoire la rendra plus enthousiaste, et un jour elle deviendra championne du monde, et si le Karaté est inscrit au programme des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, une championne olympique.

A noter que le karaté était présent aux Jeux olympiques d’été de 2020 en tant que sport additionnel, à la suite d’une décision du Comité international olympique. Cependant, il n’est pas renouvelé pour le programme des Jeux olympiques d’été de 2024 à Paris.

Tekiano