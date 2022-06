Sonic le Hérisson et sa chute en 3 Dimensions

Dans les années 90, surtout vers le milieu de la décennie, l’industrie vidéoludique, où plutôt les franchises célèbres de gaming, ont connu une épreuve vitale et critique, le fameux passage de la 2D à la 3D !

Beaucoup de franchises considérées à succès durant l’ère 8 et 16bits (1985-1995), se sont vues mordre la poussière à leur passage à la 3D. Nommer quelques-unes ? Contra de Konami, Bubsy d’Accolade, Earthworm Jim de Interplay, Megaman de Capcom et la liste est tellement longue.

C’est en 1996, que les jeux vidéo ont vécu un tournant dans leur histoire, que dis-je, Le virage qui a révolutionné le gaming et a initié l’industrie à la 3D, le fameux Super Mario 64 ! Une caméra dynamique, un stick « analogique » pour bouger en 360°, une fluidité digne d’un jeu Mario bien transcrite en 3D, le plombier moustachu redonne une leçon au monde de comment faire un jeu vidéo.

Deux ans plus tard, nous avons eu le droit à Zelda Ocarina of Time, construit sur les bases de Mario 64, mais rajoute les comme le « Z targetting », le bouton contextuel (A) et plein d’autres fonctionnalités que nous trouvons toujours aujourd’hui dans n’importe quel jeu en 3D. De quoi Nintendo a bien dit à tout le monde « voilà comment on fait des jeux vidéo, bandes de noobs ». Par contre, c’est trop silencieux de l’autre côté ! Qu’à fait son concurrent SEGA à l’époque pour passer à la 3D ?

Oui, vous vous en doutez bien. Y’en a un qui n’a pas été mentionné du tout, c’est notre hérisson bleu adoré, Sonic la mascotte de SEGA. Oh mon pauvre Sonic, quel passage périlleux as-tu traversé pour arriver à la 3D ! Le comble c’est que le passage est toujours en cours aujourd’hui même, près de deux décennies plus tard, l’animal supersonique a du mal à se placer dans un bon jeu 3D, propre à lui-même !

Le premier jeu Sonic en full 3D c’était Sonic R sur SEGA SATURN, et mon Dieu la catastrophe qu’était ce jeu de « course ». Il fallait attendre la Dreamcast (1998) pour avoir un « bon » jeu Sonic en 3D, Sonic Adventure. Le jeu est plein de défaut et de bugs, mais avec de la nostalgie et de la subjectivité, je l’aime toujours beaucoup.

En mars 2001, l’événement tragique duquel tous ls gamers se souviennent, c’est la chute de SEGA ! La production de la Dreamcast à pris fin, et la firme ne fais plus que des jeux et plus jamais de consoles. Nous avons eu le droit quand même à un Sonic Adventure 2, en Juin 2001, pour la même console dont la production a déjà été arrêtée. Le jeu était encore une fois bon, avec de la nostalgie il est magnifique, mais objectivement il n’est même pas au niveau de Super Mario 64 sorti 5 ans plus tôt. Il a été porté quelques mois plus tard en décembre sous le nom Sonic Adventure 2 Battle sur la GameCube de Nintendo, le bon vieux concurrent. Ce qui a fait grimper les ventes de ce jeu à 1.7 millions d’exemplaires des à peine 5.000 copies sur la console de base.

Après cela les jeux Sonic en 3D se sont enchainés, mais aucun n’a pu vraiment décoller comme il se doit. Celui qui vient directement après Adventure 2 étant Sonic Heroes en 2003 (GameCube/ PS2/ Xbox), qui était juste « OK ».

Sonic and the sacred Ring, Sonic Colors et Sonic and the black Knight (Wii), Sonic Unleashed (Wii/PS2/PS3/XBox 360), Sonic Boom (Wii U) et d’autres jeux Sonic 3D sortis dans la foulée des années qui ont suivi sont des jeux allant de « médiocre » à « jouable » au mieux « sympa ».

Sans parler de l’abomination Sonic The Hedgehog 06 de 2006 (XBox 360/PS3). Sonic Generations en 2011 (PS3/XBox 360/3DS) étant le seul bon, mais faut noter que c’était plein de niveaux en 2D est essentiellement une compile de throwback au vieux jeux Sonic.

En 2022, Est-ce qu’il y a toujours de l’espoir pour un bon jeu Sonic en 3D ?

Peut-être ! Un nouveau Sonic en 3D annoncé carrément comme Open World et est littéralement inspiré de Zelda Breath of the Wild d’après les développeurs, Sonic Frontiers est prévu pour plus tard cette année !

On a déjà eu le droit à quelques captures d’écrans et des petites vidéos démonstratives, ce jeu rompra-t-il le sort des mauvais jeux Sonic en 3D ? ça on ne le saura qu’à la sortie du jeu. Mais qu’on pensé les fans des vidéos gameplay déjà rendues publiques par SEGA et les quelques testeurs l’ayant testé ? L’analyse, sera pour une prochaine fois.

Mohamed Nabli Geïter (Spoot)