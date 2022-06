Spectacle ’24 Parfums Kids’ de Mohamed Ali Kammoun Orchestrea

Un grand spectacle de fin d’année intitulé “24 Parfums Kids 2” est proposé par Mohamed Ali Kammoun Orchestrea le 27 Juin 2022 au Centre Culturel de Hammamet et ,le 1er Juillet 2022 à la cité de la Culture de Tunis. Le spectacle est proposé avec les élèves du Groupe Scolaire des Écoles Idéales, a créé Ideal Academy et un tissus de partenaires artistiques qui aiment et respectent les arts sous toutes leurs formes et encouragent la jeunesse à créer et à innover dans la Culture.

L’idéale et l’amour des arts et de la culture, mènent à la création d’événements d’envergure Le Groupe Scolaire Les Écoles Idéales, pionnier de l’éducation de qualité et fort de près de 30 ans d’expertise au service de la pédagogie et des bonnes pratiques de l’enseignement privé en Tunisie, oeuvre toujours à connecter ses idéalistes, dès la petite maternelle et jusqu’au baccalauréat, aux arts et à la culture considérée par les Idéales comme partie intégrante de l’éducation.

Le projet de l’Académie Idéale des Arts, baptisé Ideal Academy, est conçu et piloté par le pianiste et compositeur Mohamed-Ali Kammoun. Dix spectacles et masterclasses de haute qualité ont eu lieu cette année à l’Auditorium du Campus Lycée L’Idéale.

Parmi les artistes invités cette année, les idéalistes et leurs parents et amis ont pu apprécier : le parrain du jazz tunisien Fawzi Chekili ainsi que des voix exceptionnelles de la nouvelle scène culturelle tunisienne comme Mohamed Ben Salah, Raoudha Abdallah, le projet Mina Nawa de Dali Chebil et Jihed Khemiri…

Tekiano avec communiqué