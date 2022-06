La vague de chaleur se poursuit en Tunisie et les maximales seront comprises lundi 27 juin 2022 entre 41 et 47 °C avec vent de sirocco et atteindront 49°C à Tozeur et Kébili. Dans les régions côtières les températures maximales varieront entre 35 et 40°C.

Vent faible à modéré d’une vitesse atteignant 40 km/h prés des côtes. Mer agitée.

Ciel peu nuageux sur la plupart des régions et les nuages deviendront progressivement plus denses l’après-midi sur les hauteurs ouest.