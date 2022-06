Comment apprendre à un enfant à utiliser les médias sociaux sans nuire à ses études?

Quand nous consultons nos réseaux sociaux, nous sommes parfois surpris de la désinvolture avec laquelle certaines personnes publient des séquences relativement intimes de leur vie personnelle, des photos potentiellement compromettantes, des opinions controversées, de fausses nouvelles ou encore des commentaires insultants pouvant heurter d’autres personnes.

Quand on est parent et que l’on constate ces aspects négatifs des réseaux sociaux, il est tout à fait normal que notre premier réflexe soit de vouloir diaboliser ces derniers aux yeux de son enfant et lui interdire son usage. Mais est-ce la bonne attitude à adopter ?

L’Académie du Lac et le collège du lac vous procurent les conseils suivants pour vous guider:

Les médias sociaux sont là pour durer. C’est pourquoi, il est extrêmement difficile voire impossible d’interdire totalement ces réseaux à son enfant. Ces réseaux ne comportent pas que des inconvénients ou des publications douteuses. Ils ont aussi quelques avantages. Voici quelques exemples :

· Ils facilitent les gestes charitables ou solidaires,

· Ils permettent aux gens qui s’apprécient d’avoir régulièrement des nouvelles les uns des autres,

· Ils sont drôles et divertissants,

· Ils permettent de retrouver des animaux ou des objets perdus,

· Ils aident aux retrouvailles de vieux amis qui s’étaient perdus de vue,

· Ils permettent d’obtenir des références et des recommandations,

· Ils aident à faire connaître des produits et des services,

· Ils aident à booster des informations que nous voulons diffuser largement, etc …

Si nous adoptons une attitude de surprotection ou de répression envers l’utilisation des médias sociaux par notre enfant, nous risquons non seulement de le priver de tous ces effets positifs mais surtout de lui donner des occasions pour les visionner en cachette. Cette tendance est le début des cachoteries voire du mensonge. Nous poussons ainsi notre progéniture dans cette voie de façon inconsciente.

Il s’agit là d’une recette parfaite pour que notre enfant s’y retrouve à notre insu, malgré toutes nos précautions, et ce, sans avoir obtenu notre éducation quant à une saine façon de les utiliser.

Alors, si nous n’avons pas intérêt à interdire, est-ce que nous devons ou pouvons tout permettre ? La solution se trouve, selon nous, entre ces deux extrêmes.

Voici quelques conseils pour encadrer l’utilisation que votre enfant fait des médias sociaux et pour lui permettre graduellement et avec accompagnement d’en faire un usage sain :

Il sera utile de l’initier en l’éduquant et en favorisant sa réflexion :

· Adopter un dialogue ouvert et nuancé sur les réseaux sociaux en expliquant qu’il y a des avantages mais aussi des risques et des inconvénients.

· Montrer occasionnellement à votre enfant ce qu’on y trouve et ce qu’on y publie.

· Discuter avec votre enfant sur ce qu’il pense de ce qu’on y trouve, des conséquences qu’une personne risque de subir ou de faire subir à une autre en y insérant telle ou telle publication.

· Expliquer à votre enfant que la publication de leur(s) photo(s) personnelle(s) deviennent accessibles à tout le monde et qu’il est extrêmement difficile de les supprimer suite à des captures d’écran. Cela insinue subtilement que publier une photo n’est pas une affaire banale.

· Expliquer la différence entre les médias sociaux : publicité, opinion, divertissement et les autres façons d’obtenir de l’information plus intéressante.

Quand il commence à utiliser les réseaux sociaux :

· Mettre en place des configurations sécuritaires.

· Le superviser au début, en le rassurant que cette supervision s’estompera au fur et à mesure qu’il apprendra comment les utiliser sainement.

· Lui parler de l’importance de respecter nos interlocuteurs, comme s’ils étaient devant nous.

· Lui suggérer de se demander, avant de publier, quelles peuvent être les conséquences d’une telle publication.

· L’amener à considérer toute publication comme étant potentiellement permanente, même s’il est possible de la supprimer.

· Expliquer à l’enfant que tout le monde peut être sur les réseaux sociaux : leurs gentils amis, leurs parents, tout comme des arnaqueurs ou de méchants prédateurs. Ensuite, on l’encourage à réfléchir sur comment déterminer qui devrait faire partie de ses contacts.

Le monde numérique crée une situation où il n’y a plus de secrets.

