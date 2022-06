Flat6Labs Demo Day 2022 expose 8 projets Tunisiens innovants

Huit startups Tunisiennes opérant dans divers secteurs d’activité notamment l’industrie du logiciel, Énergie renouvelable, Design Manufacturing, Mobilité, Gig Economy, RegTech et Retail, présenteront le fruit de 4 mois d’accompagnement jeudi 30 juin. Leurs expériences d’accompagnement seront présentées à l’esplanade du musée de Carthage, et ce, dans le cadre de l’évènement ” Printemps 2022 Demo Day “, organisé par l’incubateur “Flat6Labs”.

L’incubateur lance, chaque six mois, dans le cadre de son programme “Tunis Seed Program”, un nouveau cycle de financement et offre un espace de travail, un programme d’accompagnement personnalisé orienté vers la croissance et aussi un mentorat et un coaching individuel.

La start-up “KUMULUS” qui travaille sur la production de l’eau potable, à partir de l’énergie solaire et de l’humidité de l’air sera présente à l’évènement et bien d’autres jeunes pousses, dont “EVADAM”, éditeur de logiciel spécialisé dans la lutte contre les fraudes sur le web et le blanchiment d’argent et “SLIDZO”, plateforme de présentation qui automatise le processus de création avec la puissance de l’intelligence artificielle.

Il s’agit aussi des start-uppeurs représentants “OTO”, application tout-en-un pour optimiser la gestion des commandes de courses entre les usagers et les chauffeurs en Tunisie, “IJENI”, une place de marché pour les services à la demande en Tunisie et “YAZ”, une application web et mobile pour le commerce électronique de gros.

D’autres start-up seront aussi au rendez-vous, dont “BIRDHOUCE”, une plateforme en ligne facile à utiliser pour des meubles de maison personnalisables et “TIK TAK PRO”, une plateforme en ligne omnicanale qui permet à chacun d’organiser son activité commerciale.

Flat6Labs