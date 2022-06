Tunisie – Météo: Baisse des températures

Le temps est partiellement nuageux mardi 28 juin 2022. Une baisse remarquable des températures est attendue au nord et dans les régions côtières de la Tunisie. Les maximales se situent entre 30 et 37 degrés alors qu’au sud, le temps persiste chaud, entre 41 et 48 degrés avec des vents de sirocco.

Des vents de sable et de poussière sont prévus près des côtes et au sud, ce qui nécessite la vigilance, selon les services météorologiques de l’INM. Mer agitée à très agitée sur les côtes est et agitée au nord. Des cellules orageuses pourraient se former sur les hauteurs l’après-midi avec des pluies et des chutes de grêle sont probables dans des endroits précis.