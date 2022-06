La première médaille d’or pour la Tunisie dans le cadre des jeux méditerranéens d’Oran 2022 vient d’être remportée par le duo de boulistes Mouna Béji et Asma Belli. Elle ont vaincu leurs adversaires espagnoles à la finale de pétanque aux JM Oran 2022.

Le tableau de la Tunisie compte jusqu’à la matinée du 29 juin, 5 médailles, une médaille en or, une autre en argent et 3 de bronze, la Tunisie devance plusieurs pays dont la France, l’Espagne et le Portugal.

Rappelons que les 19èmes Jeux méditerranées d’Oran se déroulent en ce moment en Algérie et se poursuivent jusqu’au 05 juillet 2022.

Tekiano